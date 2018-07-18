Дефицит хлора в Украине. Почему Харьков и другие города могут остаться без питьевой воды?

Месяц назад остановило работу единственное предприятие, производящее жидкий хлор - Днепроазот. Большие города Украины в августе могут остаться без питьевой воды. В зоне риска, в частности, Харьков, Николаев, Кривой Рог, Житомир. Из-за недостатка хлора, которым обеззараживают воду, уже начали ограничивать водоснабжение и снижать давление воды.

Антимонопольный комитет Украины не является ценовым регулятором, однако может оштрафовать предприятие Днепроазот за отказ от реализации жидкого хлора. Об этом сказано в сообщении пресс-службы АМКУ.

Ведомство подтвердило получение просьбы Днепроазот о разрешении поднять цены на жидкий хлор.

В АМКУ подчеркнули, что цены на жидкий хлор являются свободными и самостоятельно устанавливаются хозсубъектом. При этом отметили, что предприятие занимает монопольное положение на рынке жидкого хлора в Украине, а потому за частичный или полный отказ от продажи хлора Днепроазот может быть оштрафован на сумму до 10% дохода от реализации продукции за год.

Причина

Хлор - жидкое взрывоопасное вещество, которое производится из соляной кислоты и газа, и необходимо для дезинфекции воды. Еще за месяц до остановки завод Днепроазот объявил о начале капитального ремонта.

Впрочем, после его завершения предприятии не запустилось.

Как объясняют в компании, это произошло из-за слишком высокой цены на газ. После подорожания энергоресурсов компания стала убыточной. Газ составляет 70% в структуре производства аммиака. Если стоимость газа будет урегулирована, предприятие запустится сразу, сообщила сотрудница предприятия.

"Завод стоит, запасы хлора на предприятии отсутствуют. Склады пустые, по запуску предприятия никаких решений не принято. Сроки не установлены. Реакции власти нет и решения по конфликта, который у нас состоялся, также", - сказала сотрудник.

Два сценария

На Днепроазоте работает почти 4 тыс. человек. Они продолжают приходить на работу, их никто не увольнял, производство остановлено. На прошлой неделе рабочие приезжали в столицу и требовали под Кабмином снизить стоимость газа для предприятия, а также восстановить производство важных химических веществ.

Премьер Владимир Гройсман заявил, что предприятие Днепроазот должно покупать газ по рыночной цене, как и вся украинская промышленность.

Гройсман сообщил, что пока нет инструментов восстановить работу единственного в Украине производителя жидкого хлора для дезинфекции воды, однако пообещал обеспечить страну необходимым химикатом.

Вице-президент Украинской ассоциации водоканалов Ольга Бабий рассказала два сценария развития событий в ближайшее время. Оптимистичный - если предприятие заработает, водоканалы и все зависимые организации возобновят закупку или наладят импорт хлора за границей в течение двух недель.

А пессимистический - в случае, если завод не запустится, после 29 июля начнутся сбои в водоснабжении. Такая ситуация продлится около двух недель, отмечает специалист, пока не перераспределят внутренние остатки хлора между компаниями, а затем перейдут на импорт. При этом импортный хлор повысит тариф на воду примерно на 2%.

"Когда останавливается такой город, как Харьков, то его нельзя выключить на 2 часа, а затем включить снова. Если оно будет остановлено, то на запуск понадобится от 6 до 12 часов. В маленьких городах почасовая подача возможна. В Украине большое количество водоканалов для подачи воды в сеть забирает ее из рек. В летний период без применения хлора ее очищать невозможно. Без денег перейти на любую альтернативу невозможно. Чтобы Киевводоканалу перейти на гипохлорит натрия, надо полмиллиарда гривен", - отметила Бабий.

Крупнейшим потребителем жидкого хлора является Николаевводоканал, где его имеющихся запасов хватает до 20-22 июля. Зато Харьков может остаться без воды уже в эту субботу, отметила Бабий.

Альтернативные способы очистки воды

Ранее хлор можно было купить в России, однако сейчас единственная альтернатива украинскому производителю - европейские рынки: Румыния, Польша, Венгрия. Но здесь возникают логистические препятствия, рассказал в комментарии исполнительный директор Ассоциации Укрводоканалэкология Александр Шкинь.

По его словам, в Ивано-Франковске, Львовской и Житомирской областях водоканалы имеют собственные установки по выработке веществ для очистки воды. Так они могут частично компенсировать отсутствие хлора с Днепроазота. И цены на хлор в Европе значительно выше, чем украинские, говорит эксперт. Поэтому государству выгоднее восстановить работу Днепроазота. Хотя, по его мнению, причины остановки завода скорее политические.

"Есть другие способы обеззараживания воды, которые применяются в мире, например, диоксид хлора. Он производится из соляной кислоты. Это очень дорого, но намного качественнее хлора. Хлор ранее заменяли гипохлоритом натрия. Хлор очень опасен для перевозки, хранения, транспортировки. Поэтому переходят на гипохлорит натрия, в простонародии - белизна", - рассказал Шкинь.

Месячная потребность Украины - 1200 тонн хлора. И это только для водоканалов, а для бизнеса тоже нужен большой объем. Компании-производители напитков не могут держать у себя огромные объемы хлора, потому что это взрывоопасное вещество.

Европейская бизнес-ассоциация сообщила, что появился риск для таких крупных компаний, как Coca Cola, Pepsi Cola, Carlsberg и других известных предприятий, рассказала исполнительный директор Ассоциации Анна Деревянко. По ее словам, в упомянутых компаний есть проблемы, но пока они не готовы обнародовать эту информацию публично.

Позже Carlsberg Украина в комментарии Общественному радио опровергла заявление о возможной остановке производства в Украине. В Coca Cola сообщили, что работают в обычном режиме.

Пока украинские водоканалы жалуются на недостаток хлора, Запорожский титано-магниевый комбинат, принадлежащий украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, купил его у Днепроазота за 76 млн грн., сообщается в системе электронных торгов Прозорро. Тендер был проведен за один день. При этом, объявление о покупке появилось в системе 13 июля.

Источник: НВ

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