Дефолт и другие злоключения путиномики

Дела в российской экономике идут совсем-совсем плохо. Она просто улетучивается на глазах. Отхлынувшие из страны капиталы, тысячи ушедших либо закрывшихся предприятий обнажили российскую экономическую пустыню по которой рыскают никчемные, клокочущие зловонным недовольством массы "глубинного народа". Те кто вчера с пеной у рта призывал вешать на столбах продажных олигархов и сжигать национал-предатель в очередях перед

McDonald's теперь как-то поутихли. Пугает тягучая неопределенность перед

лицом колоссального "негативного роста". Да, в современном путинском сюрреалистическом дискурсе и бездонной аморальности властей нельзя просто сказать, что наступает дефолт от "невойны" в Украине. Нужно говорить о временных трудностях, порожденных беспрецедентным санкционным давлением со стороны Запада.

Парадокс: Путину доложили, что экономические проблемы вне фокуса внимания россиян, пока идёт российско-украинская война. Общественное мнение зависло на плато и ждёт какой-то развязки "спецоперации". Понимая это особенно сильные подозрения вызывает концентрация Путина именно на экономике, а не на ходе боевых действий, якобы идущих по плану. Является ли это подтверждением того, что беда не пришла одна и концентрацией на войне перекрывают негатив от экономического коллапса России?

Одно дело, когда о катастрофе в экономике молчат набившие оскомину говорящие головы с федерального зомбоящика. Совсем другое, когда по больной теме выступает главный кремлевец. Путин высказал несколько любопытных тезисов: 1. РФ выдержала беспрецедентное санкционное давление; 2.после недолгого ажиотажа внутренний спрос пришел в норму, но его нужно поддержать от сжатия; 3. коллапса банков нет, также как и дефицита товаров; 4. нужно поддержать россиян, чтобы справиться с инфляционной волной. Это все так гладко и красиво в комфортном путинском бункере с золотыми унитазами, а на грешной земле картина зеркальная.

По части сдерживания санкционного удара все больно радужно, ведь надо полагать, что европейские государства, покупающие кровавые российские нефть и газ наконец опомнятся и согласуют энергетическое эмбарго. Вот тогда будет реально ощутимый удар по путиномике. Касательно стабилизации спроса, то тут Путин не слукавил: российские потребители действительно больше не разгребают сахар и туалетную бумагу, просто денег нет. Начали жёстко экономить даже на продовольственной группе. Путин опять играет в слова: вместо обнищания и затягивания поясов использует слово "сжатие" потребления. А это между делом страдает его ядерный электорат, от чего рейтинг дал крен вниз.

Российские банки пока действительно не рухнули, это перспектива нескольких будущих недель. На это указывают самоубийства и бегство топ-менеджеров крупных банков. Расстрелял свою семью банкир "Газпромбанка" Аваев, бежал в США первый зампред правления "Сбербанка" Хасис. В банковских кругах паника. Особенно на фоне уникального по тупизне предложения мера Москвы Собянина по трудоустройству 200 тыс. бывших сотрудников иностранных компаний. Оленевод предлагает профессионалам потерявшим работу убирать мусор в парках и мыть полы в центрах госуслуг, отбирая работу у таджикских гастарбайтеров. Ощущение близости судного дня вызывает новость о том, что глава Центробанка Набиуллина будет готовить судебные иски для разморозки международных резервов. Их перспективность для страны-изгоя и террориста – меньше, чем ноль, а само поползнозновение – бой в набат перед невиданным дефолтом.

При этом Набиуллина не хочет запускать печатный станок для путинской целевой эмиссии. Это не просто фронда. Здесь речь идёт о гиперинфляции по зимбабвийскому сценарию, когда за год обесценивание национальной валюты достигло 231 миллион процентов. Это уже не фантастика, а самая настоящая реальность.

Источник: https://t.me/sytosokrata/591

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