Деградация и позор спецназа ГРУ

Рыба гниет с головы, но чистят ее с хвоста. Ценность данной мысли непреходяща, ведь она идеально характеризует атмосферу в высшем командном руководстве и рядах российской армии. Пока "говнокомандующий" и его холуи аки дети малые радуются разным уже обесцененным на фоне более перспективных образцов железякам, человеческий фактор добивает армейцев. Коррумпированный до мозга костей оленеводческий коллектив, засевший на Фрунзенской набережной, под прикрытием "спецоперации" нацелился оперативно распилить ещё полтриллиона рублей. Этих денег хватило бы на 3700 новых образцов и скромный ремонт 100 единиц техники. Что к чему – до конца непонятно и сверхсекретно. Однако известно, что в Украине потеряно свыше 7000 единиц техники, иными словами, какое-то латание дыр больше для виду, чем для восполнения утраченных ресурсов.

То, что наверху все прогнило, – не новость. Как бы ни пыжились разные критиканы разносить Минобороны, в духе "мы обгадились полностью", коррупционная система стоит незыблемо. Нужно разгонять всю стройку, а не менять отдельных прорабов. Критически важно трансформировать сознание солдат, ведь можно вооружить их до зубов, однако выстроить боеспособную армию из маньяков нереально. Российско-советского армейского кентавра живьём пожирают черви, он разлагается на глазах.

Как в капле воды отражается солнце, так в элитной 14-й бригаде ГРУ отразилась вся суть современных ужасов "второй армии мира".

Благодаря работе киношной и книжной пропаганды спецназ ГРУ стал одним из брендов путинской России. "Государевы люди и особое братство, и поэтому будем друг за друга сражаться", – так малюют для непосвящённых сверхлюдей в погонах. Действительность же диаметрально противоположна.

Осенью 2021 года в СМИ взорвалась инфобомба. В Уссурийске командиры 78 орСпН 14 бригады спецназа ГРУ майор Панов (1986 г.р.) и капитан Ерушевич (1990 г.р.) по своим методам обучали молодых спецназовцев любить родину. В ходе "воспитательных бесед" офицеры насиловали солдат черенком швабры, т.к. они не хотели сдавать свои деньги на нужды роты. Были случаи, когда половой орган угрожали степлером прикрепить к стволу дерева. При этом истязатели сами фиксировали все на видео. От рук садистов пострадали 20 солдат-срочников, давших на гражданке показания. Такая атмосфера царит в элите росармии. Война только в разы усугубила картину беспредела.

По информации, распространенной в СМИ на основе рассказов бойцов 14-й бригады, этого подразделения спецназа ГРУ уже практически нет. Она понесла большие потери в районе Изюма–Славянска, а на данный момент пополняется всяким отребьем. Причин экстерминации элитного воинского соединения как минимум две. Во-первых, это коррупция наверху, ведь военных кинули в пекло с никудышней экипировкой и с паршивым продуктовым довольствием. Отсюда истоки мародерства. Во-вторых, неуставное поведение командиров. История мирного времени с Пановым и Ерушевичем не исключение, а часть системы управления военными кадрами. На поле боя это выливается в страшные эпизоды расправ над подчинёнными. Из информации самих спецназовцев стало известно о приказах добивать своих раненых, или же наоборот отправлять тяжелораненых после лечения сразу на передок. Говорят, полковник Биланчук лично прибыл в госпиталь, где срывал капельницы с военных, требуя вернуться на боевые позиции. А практика сокрытия потерь и торможения вывоза трупов для выплаты "гробовых" – вообще обычное дело в бывшей 14-й бригаде. И это соединение, которое прошло обе чеченские войны, решало спецзадачи на территории Сирии. Давно ходила дурная слава, что спецназ ГРУ нес боевые потери, несопоставимые с характером боевых задач. А когда эти самые задачи масштабировались, деградация переросла в позорную погибель. Таков закономерный итог негативной селекции на уровне элитных частей. Про ситуацию в простой пехоте даже думать страшно.

Спасать, перевооружать, чистить уже почти нечего: у гнилой головы росармии хвост благополучно отпал сам. Все идёт по плану...

Джерело: https://t.me/sytosokrata/705

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