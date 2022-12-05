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Деякі події за тиждень однією строкою

Деякі події за тиждень однією строкою

● Терор українських посольств: відомства у країнах ЄС отримали закривавлені пакунки.

● Всі 30 країн-членів НАТО погодилися з необхідністю вступу України до Альянсу.

● «Опозиційний» раша-канал збирає допомогу на вбивства українців.

● За декілька тижнів в Україні може настати повний блекаут.

● Президент ввів у дію рішення РНБО щодо обмежувальних заходів та санкцій проти УПЦ МП.

● Рада ухвалила законопроект, що передбачає штрафи за цькування співробітників.

● За недотримання графіків відключення електроенергії обленерго будуть карати.

● На Буковині в єпархії УПЦ МП знайшли ноут з дитячою порнографією.

● ЄС офіційно ввів стелю цін на російську нафту на рівні $60 за барель.

● Ф'юрі захистив звання Чемпіона світу WBC у надважкій вазі і викликав Усика на бій.

● Фігурант секс-скандалу УПЦ МП став єпископом.

Джерело: https://t.me/truexanewsua/65868

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