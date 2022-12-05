Деякі події за тиждень однією строкою
● Терор українських посольств: відомства у країнах ЄС отримали закривавлені пакунки.
● Всі 30 країн-членів НАТО погодилися з необхідністю вступу України до Альянсу.
● «Опозиційний» раша-канал збирає допомогу на вбивства українців.
● За декілька тижнів в Україні може настати повний блекаут.
● Президент ввів у дію рішення РНБО щодо обмежувальних заходів та санкцій проти УПЦ МП.
● Рада ухвалила законопроект, що передбачає штрафи за цькування співробітників.
● За недотримання графіків відключення електроенергії обленерго будуть карати.
● На Буковині в єпархії УПЦ МП знайшли ноут з дитячою порнографією.
● ЄС офіційно ввів стелю цін на російську нафту на рівні $60 за барель.
● Ф'юрі захистив звання Чемпіона світу WBC у надважкій вазі і викликав Усика на бій.
● Фігурант секс-скандалу УПЦ МП став єпископом.
Джерело: https://t.me/truexanewsua/65868