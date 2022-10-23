Декілька підводних кабелів на півдні Франції було перерізано за одну ніч, що вплинуло на роботу Інтернету в усьому світі. Ймовірно, це справа рук російських диверсантів на підводних човнах, але слідчі поки що не знайшли жодних доказів причетності країни до пошкоджень.

У середу ввечері, 19 жовтня, на півдні Франції було обрізано щонайменше три оптоволоконні кабелі, що сповільнило доступ до Інтернету для користувачів у Європі, Азії та США. Хмарні компанії оперативно полагодили магістраль.

Згідно зі звітом компанії Zscaler, що займається хмарною безпекою, несподіване пошкодження кабелю призвело до втрати пакетів і збільшення затримки для вебсайтів та програм, які проходять по зачеплених шляхах. Компанія виявила три несправні ланцюги: Марсель-Ліон, Марсель-Мілан та Марсель-Барселона. Zscaler внесла корективи до маршрутизації інтернет-трафіку, де це було можливо, щоб пом’якшити проблему. Пошукові роботи з виявлення пошкоджених ділянок підводного кабелю все ще продовжуються.

У той час як підключення до Інтернету поступово повертається до норми, розслідування продовжуються на місцевому та глобальному рівнях. Французька влада зібрала докази інциденту. В той самий час сталося інше пошкодження кабелю у Великій Британії, через яке постраждали домогосподарства та підприємства на островах з населенням близько 23 000 осіб.

Злам у Великій Британії теж викликав чутки про те, що в лініях розрізу можуть бути задіяні невідомі російські диверсанти. Розрив залишив Шетландські острови ізольованими від решти світу – у той час, коли технічні фахівці все ще працювали над відновленням іншого кабелю, що з’єднує Фарерські острови із Шетландськими (він був перерізаний тиждень тому).м

Гіпотетичні сценарії пошкодження російськими підводними човнами світової інтернет-інфраструктури можуть здатися досить екстремальними, проте нинішня геополітична ситуація, спричинена російським вторгненням в Україну, лише переконує у втручанні кремля.

За матеріалами: Techspot

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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