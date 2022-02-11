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Дело о фальсификации ДТП с кортежем Ярославского будет детально расследовано

Дело о фальсификации ДТП с кортежем Ярославского будет детально расследовано

К ответственности за смерть человека будет привлечен только тот, кто был за рулем!

Сегодня принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

Также будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского.

Причиной таких моих действий стало то, что сегодня следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на лицо, явившееся утром и заявившее, что именно он было за рулем авто, на котором совершено смертельное ДТП.

Однако уже сегодня стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте.

Из-за попыток скрыть это преступление и предоставление заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования.

Источник: incident.obozrevatel.com/

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