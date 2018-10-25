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Дело о гибели трёх пешеходов под Харьковом передали в суд

Дело о гибели трёх пешеходов под Харьковом передали в судОбвинительный акт в отношении 41-летнего водителя передали в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, в результате которого один человек погиб и двое пострадали — по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье — восемь лет тюрьмы с лишением права на вождение на три года.

Авария произошла 14 сентября в посёлке Васищево под Харьковом. Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и въехал в автобусную остановку. В результате аварии погибла 42-летняя женщина. Ещё две, 49 и 53 лет, получили травмы.

По данным полиции, водитель был пьян. Сейчас мужчина под стражей — по решению суда его арестовали без возможности внести залог.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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