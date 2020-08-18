Дело Штепы: жители Славянска и Краматорска вышли на протест под Донецкую ОГА (ФОТО)

Жители Славянска, Краматорска и участники АТО вышли на протест под Донецкую ОГА. Об этом сообщает издание Донбасс.Реалии.

Протестующие требуют, чтобы силовики провели брифинг и рассказали, как идет расследование по делу экс-мера Славянска Нели Штепы из-за убийства офицера СБУ Геннадия Биличенко.

Напомним, как сообщала группа ИС, против экс-мэра Славянска Донецкой области Нели Штепы открыто новое уголовное производство. Бывший сотрудник СБУ убежден, что она наравне с командиром российских диверсантов, полковником ФСБ в отставке Игорем Гиркиным (Стрелковым) несет ответственность за расстрел бойцов «Альфы» весной 2014 года. В результате боестолкновения один офицер погиб, еще несколько были ранены.

Источник: sprotyv.info

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