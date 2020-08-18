Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:59
Просмотров: 138

Дело Штепы: жители Славянска и Краматорска вышли на протест под Донецкую ОГА (ФОТО)

Дело Штепы: жители Славянска и Краматорска вышли на протест под Донецкую ОГА (ФОТО)

Жители Славянска, Краматорска и участники АТО вышли на протест под Донецкую ОГА. Об этом сообщает издание Донбасс.Реалии.

Протестующие требуют, чтобы силовики провели брифинг и рассказали, как идет расследование по делу экс-мера Славянска Нели Штепы из-за убийства офицера СБУ Геннадия Биличенко.

Дело Штепы: жители Славянска и Краматорска вышли на протест под Донецкую ОГА (ФОТО)

Дело Штепы: жители Славянска и Краматорска вышли на протест под Донецкую ОГА (ФОТО)

Дело Штепы: жители Славянска и Краматорска вышли на протест под Донецкую ОГА (ФОТО)

Напомним, как сообщала группа ИС, против экс-мэра Славянска Донецкой области Нели Штепы открыто новое уголовное производство. Бывший сотрудник СБУ убежден, что она наравне с командиром российских диверсантов, полковником ФСБ в отставке Игорем Гиркиным (Стрелковым) несет ответственность за расстрел бойцов «Альфы» весной 2014 года. В результате боестолкновения один офицер погиб, еще несколько были ранены.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

З 1-го вересня навчання у закладах профосвіти відбуватиметься за звичним сценарієм, змішано або дистанційно - роз'яснення МОН
Сегодня 10:21    74
Умови несення бойової служби в підрозділах ООС буде покращено - ГУР
Сегодня 10:10    65
Щодо можливості обрання спрощеної системи оподаткування та/або добровільної реєстрації як платника податку на додану вартість та/або включення до реєстру неприбуткових установ та організацій
Сегодня 09:48    68
Як в Україні розслідують ланцюги зараження на COVID-19
Сегодня 09:36    135
В Луцке 41-летняя украинка родила уже 17-го ребенка
Сегодня 09:04    246
Розпочато реєстрацію на третю сесію ЄВІ з іноземної мови для вступників у магістратуру на контракт
Сегодня 07:50    81
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 17 серпня
Сегодня 06:36    73
Максим Степанов: Кількість госпіталізованих з COVID-19 пацієнтів за останні три місяці збільшилась втричі
Сегодня 06:18    85
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:00    131
"Ситуація жахлива". Трамп вперше прокоментував протести у Білорусі
Сегодня 05:41    160
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 