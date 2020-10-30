Дело скифского золота: Кулеба сообщил о важной победе в суде

Решение Апелляционного суда Амстердама по отводу судьи в деле о «скифском золоте» является «важной победой». Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Крым.Реалии.

Глава ведомства также сообщил, что Украина рассчитывает на объективное рассмотрение дела.

«Важная победа в деле „скифского золота“. Сегодня апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины об отводе одного из судей, в беспристрастности которого были сомнения. Украина в дальнейшем будет защищать свои интересы, рассчитывает на объективное рассмотрение и торжество справедливости», — написал глава украинского ведомства в Twitter.

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