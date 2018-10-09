Демчина подал в суд на Сытника

Первый заместитель главы СБУ Павел Демчина подал иск о защите чести и достоинства против директора НАБУ Артема Сытника. Причиной стало распространение неправдивой информации. Пострадавший также заявил о готовности оставить должность в СБУ, если суд подтвердит обвинения в его адрес.

«Я обратился в Соломенский районный суд Киева с иском к директору НАБУ Артёму Сытнику. Поводом стали голословные заявления господина Сытника на комитете Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Он обвинил меня в причастности к информационной кампании, направленной против него», - передает слова Павла Демчины агентство «Интерфакс-Украина».

В своем исковом заявлении первый замглавы СБУ просит суд признать распространенную информацию недостоверной, унижающей честь и достоинство, а также опровергнуть. В случае, если обвинения будут подтверждены, Павел Демчина готов уйти из СБУ. «Подчёркиваю, что как офицер в случае подтверждения судом обвинений в свой адрес, покину должность в СБУ. Готов ли Сытник, отвечая за свои абсурдные обвинения, к такому шагу? Очень сомневаюсь», - приводится в статье его заявление.

Напомним, что 3 октября на заседании парламентского комитета по противодействию коррупции директор НАБУ Артем Сытник прямо обвинил Павла Демчину в размещении скандальной рекламы на лайтбоксах киевского метро. До этого в сентябре НАБУ обвиняло первого замглавы СБУ в незаконном обогащении, САП утверждало, что НАБУ разглашает тайну досудебного расследования и сообщало Павлу Демчине о подозрении, а сам подозреваемый требовал не уничтожать документы и заявлял о мести «за разоблачение противоправной деятельности сотрудников НАБУ».

Источник: petrimazepa.com

Новости портала «Весь Харьков»