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Демилитаризация уже провалена, теперь нужна десатанизация?
Помощник секретаря Совбеза рф Медведева Алексей Павлов заявил, что в Украине образовались сотни тоталитарных сект
По словам Павлова Украина превратилась в "тоталитарную гиперсекту", где граждане отказались от православных ценностей и поэтому нужно провести "десатанизацию".
Демилитаризация уже провалена, теперь нужна десатанизация? Может пора провести дедебилизацию российских властей?
Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/46495