Помощник секретаря Совбеза рф Медведева Алексей Павлов заявил, что в Украине образовались сотни тоталитарных сект

По словам Павлова Украина превратилась в "тоталитарную гиперсекту", где граждане отказались от православных ценностей и поэтому нужно провести "десатанизацию".

Демилитаризация уже провалена, теперь нужна десатанизация? Может пора провести дедебилизацию российских властей?

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/46495

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