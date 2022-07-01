Демонтував пам‘ятник воїнам АТО: підозрюється «голова» адміністрації смт Шевченкове

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 47-річному чоловіку за фактом руйнування пам’ятника, спорудженого в пам’ять тих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (ч. 3 ст. 297 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 червня обраний окупантами «голова» адміністрації смт Шевченкове Куп’янського району спільно з іншими особами причепив до двох тракторів трос та зрушив пам’ятник з написом «Воїнам АТО, захисникам України. З пошаною до полеглих! З вдячністю до живих!». Потім підозрюваний наказав водію трактора вивезти пам’ятник.

Наразі встановлюються інші фігуранти кримінального провадження.

Досудове розслідування здійснюється СВ Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Довідково: як повідомлялось раніше, чоловіку вже заочно повідомлено про підозру за фактом публічної наруги над малим Державним Гербом України (ч. 1 ст. 338 КК України). 14 червня 2022 року у тимчасово окупованому смт Шевченкове він зірвав малий Державний Герб України, розриваючи його на частини та кидаючи на землю. Крім того, чоловік підозрюється у колаборційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

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