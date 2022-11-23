День Гідності і Свободи: рф дарма надіялася на «електричний Майдан»

За допомогою ІПСО ворог намагається перевести негатив за відключення світла з путінського режиму, на українську владу. Але нічого в нього не вийде

21.11.2022. 18 річниця початку Помаранчевої революції і 9 – Революції Гідності. До цієї дати рашисти намагалися розкрутити ІПСО, скориставшись наслідками місяця атак на енергосистему України...

Автор цього тексту буквально кілька днів тому був свідком подібних “збурень”. Проживаючи в Київській області у ЖК “Назва неважлива”, де протягом останнього місяця спостерігаються дуже часті відключення світла, по кілька годин 2-3 рази на день, я помітив, як у нашому будинковому чаті почали раптом писати невідомі люди, підбурюючи мешканців: “Досить вже це терпіти. Скільки можна усе списувати на війну? Давайте виходити на мітинг, перекривати дорогу, йти до голови ОТГ...» У них нічого не вийшло. Достатньо було кількох постів людей, яких, на відміну від підбурювачів, всі учасники чату добре знали. Можна вважати, що саме це – публічність і відкритість – є найкращим засобом проти рашистських ІПСО.

Між тим, ворог і його обслуга уже більше місяця, починаючи від ракетної атаки 10 жовтня, «освоюють бюджет»: українців засипають через Телеграм-канали дезінформацією про те, що, мовляв, це не рф винна у відсутності електроенергії, а влада України, яка нібито здійснює експорт “надлишкової” електрики до країн ЄС. Хоча насправді експорт було зупинено ще 11.10.22, дані щодо імпорту/експорту електроенергії у відповідності з міжнародними стандартами є відкритою інформацією – тобто це можна перевірити на європейських ресурсах. Або ж видумують, що, скажімо, одеситам вимикають світло, щоб забезпечити ним… Правильно – Львів! Ну, і все в такому дусі.

Ворог поширює й повідомлення про нібито протести в Україні проти відключень електрики. Нещодавній інцидент з перекриттям доріг в Одесі — з цієї ж опери. Українське суспільство вкотре намагаються розхитати зсередини, налаштувати один проти одного, роз’єднати і розсварити, посіяти недовіру і злобу до керівництва держави.

...Ми не лише через Свято згадали Майдани 2004-го та 2013-го, адже в кремлі, як виявилося, досі вважають, що революції в Україні можна «сконструювати», що самі українці не мають до них жодного відношення. Наскільки все це смішно, бездоказово та дико – ми з вами добре знаємо. Революції в нашій державі завжди були справжніми, тобто спричиненими народним рухом і суспільним відчуттям справедливості.

“Всі намагання кремля змусити українців масово вийти на протест проти влади розбиваються об свідомість та розуміння ситуації”

“Будучи учасником обох революцій, я прекрасно розумію, що таке російські ІПСО ще з Помаранчевої. Згадайте хоча б «наколоті апельсини» та «американські валянки» у виконанні Людмили Янукович. Це ж не її авторство, а вкладений заздалегідь у її голову треш”, - коментує Укрінформу політичний експерт, медіа-аналітик Назар Приходько.

“Фантазії російським іпсошникам не бракує, от тільки у своїх фантазіях вони зайшли настільки далеко, що остаточно втратили зв‘язок з реальністю і, як наслідок, вплив на українську авдиторію. Адже хто адекватний повірить у всі ці марення, особливо розуміючи, що йде повномасштабна війна? - розмірковує пан Приходько. - Безумовно, знайти маргіналів можна завжди — як з числа неадекватів, так і з числа продажних. Та кількість як перших, так і других значно зменшилась в Україні від 24 лютого»

Саме тому намагання хитати ситуацію в Україні, використовуючи ними ж спровоковану шляхом воєнного злочину енергетичну кризу — росіянам не вдасться.

“Всі намагання кремля змусити мирних громадян масово вийти на протест проти влади розбиваються об свідомість та розуміння ситуації. Не наша влада винна у масованих ракетно-дронових ударах. Не наша влада, «тому що їй так хочеться» вмикає чи вимикає людям світло, воду, опалення... Це стається через варварство та відвертий тероризмї рф”, - акцентує політолог.

рф отримала зворотній ефект: українці стали злішими, впертішими та стійкішими. А головне, для переважної більшості наших громадян — Гідність стала не просто абстрактним поняттям, а способом мислення та боротьби.

“Ми терпляче чекаємо поки відновлять світло, ми ставимося з розумінням до всіх труднощів та позбавлень, і ми все це гідно пройдемо. А з проплаченими маргіналами, переконаний, оперативно розберуться відповідні структури”, - наполягає Назар Приходько.

Обов’язково розберуться. Вірніше — уже розбираються. Стало відомо, що СБУ уже затримала чоловіка, який закликав мешканців Одеси перекривати вулиці через відключення світла. Правоохоронці опублікували “покаянне відео” одесита: “Я розумію, що це моя вина. І що це, на жаль, могла використати російська пропаганда для дискредитації нашої держави, за що я щиро прошу вибачення”.

Звісно, інколи й вибачити можна. Але навряд чи це можливо нині без детальної перевірки. Надто вже суголосні гасла з тим, що продукує рашистська пропаганда...

“Не варто шукати чорну кішку в темній кімнаті, коли відключають світло, особливо якщо її там немає…”

“Страшний і коварний путін, який завжди всіх переграє, задумав складний план, який призведе до того, що Захід кине Україну… Такого бояться багато українців. І ці думки активно підтримує російська пропаганда. Постійно роздмухуючи тези, що от цього тижня Захід точно кине Україну. (…) Дуже страшний і коварний план. Який важко побачити здалеку”, - каже відомий блогер Сергій Фурса.

Так, дійсно, продовжує він, в Україні, на жаль, є певний відсоток людей, який не бачить зв’язку між відключеннями світла і попередніми обстрілами. Тим більше, що російська пропаганда звикла працювати з людьми із конспірологічним мисленням. Проте таких ідіотів все ж не так і багато.

“І ні до якого політичного протесту це не призведе. Як не призвели до цього всі ці тарифні майдани, які ще до початку війни намагалися організовувати друзі путіна в Україні”, - наголошує експерт.

Тим не менш, путін сподівається на корисних ідіотів. І вони прямо говорять, що якісь бариги крадуть електрику, а російські ракети тут ні до чого.

“Бо кума мого двоюрідного племінника має знайому, колишній якої зустрічається тепер з сестрою прибиральниці з Хмельницької АЕС і вони бачили, як вагонами електрику відправляють до Польщі й трішки до Львова. І російська пропаганда знову топорно намагається розділяти українців. Все те, що вони робили давно. Прямо. Відверто. Як прямо і відверто вони крадуть унітази. І це не частина більш коварного плана”, - стверджує пан Фурса. І додає, що путін грає на наших слабкостях, які нам відомі. Але головне — не підігрувати йому: “В тому числі не шукати чорну кішку в темній кімнаті, коли відключають світло, особливо якщо її там немає…”

“ІПСО завжди було одним із пріоритетних інструментів агресії рф проти недружніх, як вона вважає, до себе держав”.

“І Україна в цьому разі ніколи не була винятком. До слова, за інформацією західних дослідників, зокрема Принстонського університету, частка втручання росії у внутрішню політику інших країн складає близько 72%. Це так, для розуміння масштабу. Втім, повернімося до нашої держави. Упродовж всіх років незалежності ворог постійно використовував проти України інформаційно-психологічні операції. З 2014-го по лютий 2022-го росіяни часто досягали бажаного результату. І це треба визнати”, - наголошує політолог Михайло Басараб.

“Гадаю, нам усім пощастило, що всі ці роки на заваді "корозії рашистських сумнівів" стояла пасіонарна частина патріотичного суспільства. Тобто люди, які чітко розібралися й розуміли, наскільки підступно рф працює у наших тилах. Втім, після 24 лютого 2022 року ситуація принципово змінилася”, - запевняє він.

Тобто пасіонарна частка стала єдиними пасіонарним цілим. Безумовно, протягом дев’яти місяців Великої війни рф жодного разу не полишала спроб і надій на щось вплинути, щось змінити. Але можливості та засоби щодо просування маніпулятивних тез — істотно обмежені.

“В кремлі намагаються розхитати Україну, вплинути на суспільні настрої. Але чи вдасться їм досягти бажаного результату? Широкомасштабне вторгнення надзвичайно мобілізувало українців, воно показало наскільки хибним було уявлення росіян про нас із вами”, - каже пан Басараб.

У путіна думали, що ми, українці, значно більш аморфні, значно менш свідомі, що ми будемо нездатні чинити масовий суспільний спротив. У путіна сподівалися, що внаслідок негараздів, викликаних війною, нас накриє хвиля невдоволення, що ми висуватимемо претензії до влади і що все це конвертується в якесь потрясіння.

“Звичайно, є одиничні випадки, але говорити про щось масове... Насправді ми бачимо протилежну ситуацію, коли українці й не сумнівалися, хто винуватець всіх проблем, а тому свою лють спрямовують виключно проти країни-агресорки. Ще раз: росіянам багато чого вдавалося до 24 лютого 2022 року. Але після — ні”, - акцентує політолог.

Велика війна мобілізувала українське суспільство, яке чітко розділило все на "біле" і "чорне". В таких умовах дуже складно посіяти якісь сумніви, скепсис щодо дій влади.

"Усі проблеми росіян, які пов'язані з Україною, викликані передусім їхнім хибним уявленням про українців”, - стверджує експерт.

В рф досі упевнені в тому, що всі масові протести в Україні мають неприродній характер, мовляв, викликані діями іноземних спецслужб, тримаються винятково на західній підтримці і так далі. Крім того, рф намагалася всі ці роки переконати весь світ, а щонайперше себе, що абсолютна більшість українців — інертна маса, яка не має ані політичних ідеалів, ані власної національної ідентичності тощо.

“В рф хибно думають, що українські революції — Помаранчева, Революція Гідності — це все фікція, вигадка, спецоперація”, - додав пан Басараб.

Зрештою, точно так само в рф хибно думали, що українці не чинитимуть масовий народний опір, коли їхня “друга армія” вторгнеться з усіх сторін на територію України.

“В рф готувалися до бліцкригу, до швидкого захоплення Києва й падіння України. А насправді вийшло все навпаки. Опір українців став народною війною, справжньою вітчизняною війною. Великодержавна шовіністична впертість та нерозуміння українців щоразу каратиме росіян, які уже багато разів обпікалися. Очевидно, що висновків ніхто так і не збирається робити. Ну, і Слава Богу! Обпечуться й зараз. Енергетичне ІПСО не спрацює”, - резюмував Михайло Басараб.

З Днем Гідності і Свободи! Цього у нашого ворога немає і не буде. Переможемо!

Джерело: ukrinform.ua

Автор: Мирослав Ліскович. Київ

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