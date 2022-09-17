День ліквідації колаборантів - як мінімум четверо 200-х і один 300й

● Сергій Горенко, мінуснувся у Луганську. До 2014 року працював у системі МВС України.

● Також у Луганську разом з Горенко мінуснулася заступник т.зв. генпрокурора «лнр» Катерина Стегленко.

● У Херсоні поранено колаборантку Аллу Бархатнову, так звану «начальницю департаменту праці».

● У Бердянську ліквідовано т.зв. заступника «мера» з ЖКГ Олега Бойка і його дружину Люду, яка очолювала міську територіальну виборчу комісію з проведення «референдуму».

Джерело: https://t.me/Sharpreview/17025

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