"День победы" с трупным амбре

Приготовление к любимому, святому празднику всех путинистов – "9 мая" – в текущем году идёт без былого размаха. "Дата некруглая" – так выглядит официальное объяснение всех особенностей грядушего невзрачного дня победобесия-2022.

Прежде всего бросается в глаза тот факт, что на парад в Москву не запланированы визиты иностранных гостей. Пресс-секретарь Путина Песков скомкано объяснил данный момент тем, что "это наш праздник", а потому сами и празднуем в гордом одиночестве. Фактически это признание глухой изоляции Путина, к которому даже Лукашенко не захотел приехать, т.к. у Москвы банально кончились деньги. По имеющимся данным, Кремль рассматривал ещё два заместительных "экзотических" варианта. Глава МИД РФ Лавров уговаривал своего эритрейского визави посодействовать в организации визита в Москву диктатора Эритреи Афеверки, поддержавшего вторжение в Украину. Однако "эритрейский фараон" отказался, сославшись на плохое здоровье для такой далёкой дороги. Россиян не остановил даже тот момент, что в годы Второй мировой итальянская Эритрея воевала против антигитлеровской коалиции, но все равно не выгорело.

Также МИД РФ готовил визиты главарей квазиобразований Абхазии, Южной Осетии, "ДНР" и "ЛНР". Однако, идея была забракована, т.к. показалось, что присутствие вождя в окружении его жалких террористических марионеток как-то не вписывается в масштабность геополитических амбиций.

Вторая особенность подготовки к празднику связана с тем, что для парада не хватает военной техники. По брусчатке Красной площади пройдёт вдвое меньше тяжёлых машин убийства, чем в 2020 году. Предполагается марш 131 единицы боевой техники, тогда как два года назад 234 единицы радовали глаз скрепоносцев. Не нужно быть большим военным специалистом, чтобы понять: урезание вызвано отвлечением огромного ресурса на "невойну" с Украиной. Зато в духе времени, над Красной площадью в составе авиагруппы пролетит воздушный командный пункт Ил-80 ВКС. Это "самолёт Судного дня", который предназначен для управления войсками в случае применения противником ядерного оружия и уничтожения наземных пунктов, а также эвакуации высшего руководства государства. Как-то от такой демонстрации в головах "глубинного народа" становится совсем сумрачно.

Ещё бы, на фоне текущих утрат личного состава в ходе "спецоперации", стало ясно, что к 9 мая число погибших российских военных достигнет рекордные 25000 человек! Из регионов приходят многочисленные роптания на непрекращающийся поток демилитаризированных двухсотых, которых уже утомились хоронить. Дошло до того, что из Улан-Уде поступили жалобы о пропахшем мертвецами спортивном комплексе "Лукодром". В этом месте каждый день проводят прощания с погибшими в Украине военными из Бурятии, а дети не могут заниматься спортом в месте с устойчивым трупным запахом.

Чтобы перекрыть вал похоронного негатива, Кремль дал указание пропагандистам запугать регионы темой ядерной войны. Посыл таков, что перед угрозой ядерного апокалипсиса текущие потери – это просто малая кровь. Так, небольшое кровопускание перед большей жертвой.

Учитывая, что пока каких-то значимых побед в Украине у Путина нет, то он может антураж самопожертвования, присущий 9 мая, использовать для объявления открытой всеобщей мобилизации в России. Может прозвучать клич побороть "нацистов всего мира"! Так что нельзя исключать, что с целью удовлетворения своих больных амбиций Путин прикажет торжественно отправить 11 тыс. парадных военных прямиком с Красной площади на украинский фронт. Так сказать, как пример для подражания масс. Понятное дело, без малейшего намека на то, как быстро праздничные "коробочки" военных на бессмысленной бойне превращаются в горы трупов, источающих зловонное амбре.

Источник: https://t.me/zloyodessit/14837

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