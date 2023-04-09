Если первые деньги советской власти (совзнаки) попадали на территорию, занятую белыми, то они на них делали разные надпечатки. Например:

«Деньги для дураков»

«Долой «пятаковские» и ленинские деньги! Обманули комиссары ∕ Кучу денег надавали ∕ А теперь за эти знаки ∕ Ты не купишь и собаки».

«Большевики обещают вам мир, хлеб и свободу, а дали войну, голод и чрезвычайку и в придачу фальшивые деньги».

«Эти деньги тоже, что и фальшивые. Они не признаны ни в россии, ни заграницей. Комиссары-коммунисты еще раз нагло обманывают вас. Долой советскую власть и ее фальшивые деньги!»

Эти деньги стремительно дешевели. За один рубль 1923 года давали 50 000 000 000 рублей 1919 года.

Джерело: https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5

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