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Денісова: росія намагається дискредитувати українців, які шукають захисту в ЄС

Денісова: росія намагається дискредитувати українців, які шукають захисту в ЄС

російські пропагандисти створюють фейки, намагаючись дискредитувати українських шукачів захисту в Євросоюзі.

Як передає Укрінформ, про це поінформувала Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє пресслужба Офісу омбудсмана.

"Медіа рф поширюють інформацію про "втому" жителів Європи від українців, незручності, які вони спричиняють громадянам європейських країн та росіянам, що проживають в Європі, а також розповідають, що підтримка громадян України в Європі з кожним днем стає менш активною", - уточнила Денісова.

За її словами, дегуманізація, створення негативного образу українців за кордоном – це чергова маніпуляція рф у спробах нівелювати підтримку України із боку цивілізованого світу, вселити атмосферу ненависті та ворожості до них у російськомовному середовищі ЄС та підбурити до дискримінації.

Але, як зазначила омбудсман, роспропаганда діє переважно на "внутрішнього споживача", про що свідчить підтримка України та українців як на державному рівні країн ЄС, так і на рівні пересічних європейців, які показують солідарність із українським народом.

"Неприпустимість дискримінації шукачів захисту за ознакою країни їхнього походження передбачена статтею 3 Конвенції про статус біженців 1951 року. Попри зусилля рф дискредитувати українців, Україна – це Європа, як би агресор не намагався переконати світ у зворотньому", - наголосила Денісова.

Вона також подякувала нашим європейським друзям за захист та підтримку України і її громадян.

Источник: ukrinform.ua

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