Денісова розповіла, як загарбники грабують українських фермерів

На тимчасово захоплених територіях загарбники тиснуть на фермерів та викрадають українське зерно.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Фейсбуці, передає Укрінформ.

"У Сватівському районі Луганської області, влада так званої "лнр" змушує фермерів розпочати посівні роботи. Аграріїв обіцяють забезпечити паливно-мастильними матеріалами безкоштовно, проте потім зібраний урожай буде націоналізовано на користь окупантів. А фермерам буде належати лише невелика частина вирощеного ними врожаю", - наголосила Денісова.

За її словами, аграрії району не підтримують такої пропозиції, через що "влада" так званої "лнр" тисне на них, погрожує конфіскувати сільгосптехніку, посівний матеріал та ув’язнити.

Денісова також повідомила, що у Херсонській області російські загарбники спустошили елеватор у селищі Новоолексіївка та вивезли все зерно до тимчасово окупованого Криму.

"Був помічений потяг, на вагонах якого було написано "зерно". Він виїжджав з півострова через Керченський міст", - зазначила Денісова.

Окрім того, за словами омбудсмана, підрозділ росармії «кадировців» захопив підприємство «Агроспівдружність», яке обробляє близько 20 000 гектарів землі у Генічеському районі.

"Дії рф на окупованих територіях - це військовий злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу і Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень рф прав людини в Україні", - закликала Денісова.

Як повідомлялося, в Україні вже є спеціальний орган, який буде відповідати за покарання російських воєнних злочинців, незалежно від того, в якому місті російської федерації вони проживають чи в якій частині світу перебувають.

Источник: ukrinform.ua

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