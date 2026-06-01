Ідеологічний зашморг: росія посилює тиск на населення ТОТ

На тимчасово окупованій території Луганської області загарбники створили «раду щодо захисту традиційних цінностей, культури та історичної пам’яті».

● У рамках цієї структури вже сформували сім спеціальних комісій. До їх складу окупанти включили місцевих колаборантів, російських чиновників і військових.

● Абсурдність ситуації полягає в тому, що носіями «традиційних цінностей» та «моральними орієнтирами» призначено російських військових — представників армії мародерів, ґвалтівників і вбивць, які принесли на українську землю руйнування та смерті.

● Також згадане пропагандистами «збереження історичної пам’яті» на практиці є лише просуванням кремлівської пропаганди та навʼязуванням викривленої москвою версії минулого.

❗️ Створення подібних «комісій» свідчить про те, що окупаційна влада переходить до системніших та агресивніших методів впливу на світогляд людей на ТОТ. У такий спосіб кремль намагається примусити людей бути лояльними до окупантів та брехнею і маніпуляціями просувати ненависть до України.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18142

