Ідеологічний зашморг: росія посилює тиск на населення ТОТ
На тимчасово окупованій території Луганської області загарбники створили «раду щодо захисту традиційних цінностей, культури та історичної пам’яті».
● У рамках цієї структури вже сформували сім спеціальних комісій. До їх складу окупанти включили місцевих колаборантів, російських чиновників і військових.
● Абсурдність ситуації полягає в тому, що носіями «традиційних цінностей» та «моральними орієнтирами» призначено російських військових — представників армії мародерів, ґвалтівників і вбивць, які принесли на українську землю руйнування та смерті.
● Також згадане пропагандистами «збереження історичної пам’яті» на практиці є лише просуванням кремлівської пропаганди та навʼязуванням викривленої москвою версії минулого.
❗️ Створення подібних «комісій» свідчить про те, що окупаційна влада переходить до системніших та агресивніших методів впливу на світогляд людей на ТОТ. У такий спосіб кремль намагається примусити людей бути лояльними до окупантів та брехнею і маніпуляціями просувати ненависть до України.
