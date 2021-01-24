Депутат Госдумы проголосовал по восьми законопроектам из комы перед смертью

Голос депутата Госдумы от фракции КПРФ Вахи Агаева учтён в голосовании по восьми законопроектам, принятым в день его смерти. При этом он находился в больнице в состоянии комы из-за последствий коронавирусной инфекции нового типа. На это обратило внимание издание "Открытые медиа".

Депутатам Госдумы запрещено голосовать удалённо или передавать свой голос коллегам. Несмотря на это, госпитализированный Агаев, согласно сведениям официальной системы учёта, принимал участие в нескольких пленарных заседаниях парламента. В день его смерти 23 сентября он, согласно официальным данным, проголосовал за принятие восьми законопроектов. В последний раз – за три часа до того, как о его смерти стало известно в парламенте.

Другой депутат, замруководителя фракции КПРФ Валентин Шурчанов, умер от последствий коронавирусной инфекции 18 декабря. Последние три недели перед этим он находился в тяжёлом состоянии в больнице и был подключен к системе искусственной вентиляции лёгких. Это не помешало ему, согласно данным учёта, принять участие в четырёх декабрьских заседаниях парламента.

По состоянию на 13 января, более трети из 450 депутатов Госдумы переболели коронавирусной инфекцией, один находился в тяжелом состоянии в реанимации, сообщал председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Сейчас как минимум один член палаты госпитализирован, один – Николай Антошкин – умер 17 января. Он перед смертью не голосовал.

В сентябре Центр политической конъюнктуры подсчитал, что более трети депутатов регулярно пропускают голосования за законопроекты и поправки к ним, а более семидесяти депутатов не голосовали и за половину внесённых документов. С 2016 года их штрафуют за прогулы – на 40 тысяч рублей при средней зарплате около 400 тысяч.

Источник: svoboda.org

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