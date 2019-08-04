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Депутат, якому доручили знайти 175 млн на дороги, сказав, що не шукатиме гроші: в коментарі прийшли Зеленський і Богдан

Депутат, якому доручили знайти 175 млн на дороги, сказав, що не шукатиме гроші: в коментарі прийшли Зеленський і Богдан

Округ, на стан доріг якого звернув увагу президент, – 89-й, натомість Іванчук уточнив, що обирався по іншому – 88-му округу

Не шукатиме кошти, а допоможе з документами – саме про такі наміри оголосив народний депутат Андрій Іванчук, якому напередодні Президент України доручив знайти 175 мільйонів гривень на ремонт доріг у Прикарпатті. Такий зміст відеозаяви Іванчука, яку він оприлюднив у соцмережі.

"Я думаю, що малося на увазі використати мій досвід і допомогти переможцю від "Слуги народу" на сусідньому виборчому окрузі правильно оформити документи, зробити проект і, відповідно, технічну документацію, щоб вирішити проблеми цього округу", – припустив депутат.

Під постом Іванчука одразу з'явилися коментарі від Президента України та керівника Офісу Глави Держави. Володимир Зеленський та Андрій Богдан зазначили, що очікують від нардепа саме обіцяні гроші, а не допомогу.

Іванчук на коментарі не відреагував.

Напередодні під час робочої поїздки до Івано-Франківської області Президент попросив депутата-мажоритарника знайти 175 мільйонів гривень на ремонт прикарпатських доріг. Про проблеми із ними Президент Зеленський дізнався від місцевих громад. Вони, зокрема, зазначили що в 5-ти населених пунктах дороги відсутні з 90-х років минулого сторіччя. Немає дороги у Космачі, розташованому в межах 89-го виборчого округу. Натомість Іванчук уточнив, що обирався по іншому – 88-му округу.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: Украина

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