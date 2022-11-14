Депутат из Венгрии намекает на аннексию Закарпатья

Венгерский депутат Ласло Тороцкаи, поздравляя Польшу с Днем Независимости, выставил фото, на котором командующие обеих стран после захвата Закарпатья в 1939 году, подписав его: «Сегодня День Независимости Польши. Боже, благослови Польшу! Встретимся снова на общей польско-венгерской границе».

Пользователи увидели в этом намек на разделение Украины. Но сам депутат твит не удалил, а на вопросы о том, поддерживает ли войну России против Украины, не ответил.

В МИД Украины уже отреагировали на это и призвали правительство Венгрии осудить Тороцкаи.

Джерело: https://t.me/vekha/53072

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