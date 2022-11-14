Депутат из Венгрии намекает на аннексию Закарпатья
Венгерский депутат Ласло Тороцкаи, поздравляя Польшу с Днем Независимости, выставил фото, на котором командующие обеих стран после захвата Закарпатья в 1939 году, подписав его: «Сегодня День Независимости Польши. Боже, благослови Польшу! Встретимся снова на общей польско-венгерской границе».
Пользователи увидели в этом намек на разделение Украины. Но сам депутат твит не удалил, а на вопросы о том, поддерживает ли войну России против Украины, не ответил.
В МИД Украины уже отреагировали на это и призвали правительство Венгрии осудить Тороцкаи.
Джерело: https://t.me/vekha/53072