Депутат РФ предложил наказывать за фонарики во дворах

Депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин заявил перед акцией в поддержку политика Алексея Навального 14 февраля о возможном наказании за использование фонариков во дворах жилых домов. Он сравнил их с «раскачиванием лодки».

Депутат Госдумы от Красноярского края, представляющий «Единую Россию», Юрий Швыткин предложил задуматься над введением законодательных изменений по поводу использования фонариков во дворах жилых домов перед акцией в поддержку Навального, которая запланирована на 14 февраля.

«Если смоделировать ситуацию, что будет такое количество фонариков, это, конечно, будет дискомфортно по отношению к жителям в этом же дворе и доме. Все эти фонарики, все эти акции, люди приходят с работы уставшие, им нужно отдохнуть, а не смотреть на свет в своих окнах со стороны фонариков», — заявил Швыткин изданию «Подъем».

Он также заметил, что нужно «исследовать вопрос», а не делать выводов «из одного чиха». По мнению депутата, это требует законодательных изменений.

«Безусловно, данная ситуация требует ревизирования и, возможно, внесения каких-либо инициатив в этом вопросе: либо по административной, либо по законодательной линии. Раскачать лодку, дестабилизировать ситуацию мы никогда не позволим», — уверен единоросс.

Акцию протеста анонсировал руководитель штабов Алексея Навального Леонид Волков. Жителям «больших российских городов» предложили вечером 14 февраля выйти во двор, включить на телефоне фонарик, постоять так минут 15, сделать фотографию и выложить в соцсети.

Источник: tayga.info

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