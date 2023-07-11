Депутаты от «УДАРа» выгнали с совещания уволенного за провал с укрытиями «слугу народа»

Уволенный за провал с укрытиями «слуга народа» экс-председатель Деснянской РГА Ратников пришел провести совещание на тему укрытий. Его выгнали депутаты от «УДАРа»

Уволенный за провал с укрытиями экс-глава Деснянской РГА, «слуга народа» Ратников проводит совещания чиновников на тему укрытий, сообщил глава фракции «УДАР Виталия Кличко» в Киевраде Дмитрий Белоцерковец.

«У меня вопрос: в каком статусе Ратников сейчас проводит совещания в РГА? Кто будет нести ответственность за решения, которые будут приняты на этих совещаниях? Ведь от этих решений зависит, в том числе, дальнейшая безопасность киевлян. А они принимаются посторонним лицом, которое уволено за неспособность организовать работу укрытий. После произошедшей трагедии Ратников вообще не имеет права появляться в райгосадминистрации. Он должен отвечать за гибель людей, а не диктовать сотрудникам РГА, что им делать», – подчеркнул Белоцерковец.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко в день трагедии обратился в Кабинет министров об отстранении Ратникова от должности. А через неделю Деснянская РГА подала в мэрию просьбу начислить премию Ратникову за май. 30 июня Ратников был уволен с должности указом президента.

Джерело: https://t.me/u_now/104522

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