Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:30
Просмотров: 66

Депутаты от «УДАРа» выгнали с совещания уволенного за провал с укрытиями «слугу народа»

Уволенный за провал с укрытиями «слуга народа» экс-председатель Деснянской РГА Ратников пришел провести совещание на тему укрытий. Его выгнали депутаты от «УДАРа»

Уволенный за провал с укрытиями экс-глава Деснянской РГА, «слуга народа» Ратников проводит совещания чиновников на тему укрытий, сообщил глава фракции «УДАР Виталия Кличко» в Киевраде Дмитрий Белоцерковец.

«У меня вопрос: в каком статусе Ратников сейчас проводит совещания в РГА? Кто будет нести ответственность за решения, которые будут приняты на этих совещаниях? Ведь от этих решений зависит, в том числе, дальнейшая безопасность киевлян. А они принимаются посторонним лицом, которое уволено за неспособность организовать работу укрытий. После произошедшей трагедии Ратников вообще не имеет права появляться в райгосадминистрации. Он должен отвечать за гибель людей, а не диктовать сотрудникам РГА, что им делать», – подчеркнул Белоцерковец.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко в день трагедии обратился в Кабинет министров об отстранении Ратникова от должности. А через неделю Деснянская РГА подала в мэрию просьбу начислить премию Ратникову за май. 30 июня Ратников был уволен с должности указом президента.

Джерело: https://t.me/u_now/104522

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Тааак. Ход Африки
Сегодня 08:53    28
Харківщина, 11 липня
Сегодня 08:52    28
Як ховається російський бізнес в Україні, або що не так з «Брокардом»
Сегодня 08:42    61
Удар в спину был сочтён дружественным похлопыванием по плечу
Сегодня 08:18    88
Уничтожено 26 из 28 «шахедов»
Сегодня 08:15    86
За червень українська авіація нанесла майже 500 ударів по окупантах, ракетні війська та артилерія — 600+
Сегодня 08:08    80
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.23 орієнтовно
Сегодня 08:06    87
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 липня 2023 року від ДСНС
Сегодня 07:57    81
Армия РФ теряет около 400 человек в сутки, об этом сообщает британская разведка в своей ежедневной сводке
Сегодня 07:57    86
«Командир орёт: «Раненых не трогать,бросаем всех!» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:47    87
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 