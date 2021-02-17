Дерев’яний тротуар на проспекті Науки: у прокуратурі розповіли, чому пішли до суду тільки зараз (ВІДЕО)

Будівельний паркан на проспекті Науки стоїть уже близько 10 років. За ним нічого не будують, там – парковка.

Артем Листопад, кореспондент

Вже багато років частина пішохідного переходу та проїжджої частини на проспекті Науки зайняті будівельним парканом та дерев’яним тротуаром. Згідно із документацією, по той бік має бути будинок, але на ділянці влаштували парковку.

Опитані харків’яни кажуть, що вже звикли до дерев’яного тротуару, але не полишають надії, що хоч колись ходити тут стане зручно.

Світлана, харків’янка

Иногда, когда дождик, то вот это все ржавое на шапочку капает. Как бы потом неинтересно на вещи смотреть. Вообще, по проекту организации строительства, положены эти ограждения, чтобы не упало что-то на голову. Но что же там такое военное строится с 16-го года? Хотелось бы уже закончить.

Та справді небезпечно, нарікають люди, стає взимку, коли дерев’яний тротуар замерзає.

Михайло, харків’янин

Во-первых, часть проспекта закрывает. Потом, действительно, мы ходим тут под навесом. Пол этот скользкий, когда мороз. Неудобства большие, и иногда среди автомобилистов.

Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове, жартують перехожі. І не беруться точно підраховувати, скільки ж років тут знаходиться огорожа.

Михайло, харків’янин

Наверное, 10 лет так точно. Красилось, мылось, обновляли потолок, но не убирали его.

“Об’єктив” звертав увагу на це начебто будівництво ще 2 роки тому. Тоді харків’яни збирали підписи, аби дерев’яний перехід прибрали – петиція набрала необхідну кількість голосів. Але в мерії відповіли, що не мають підстав для демонтажу конструкції. І з того часу нічого не змінилося.

Артем Листопад, кореспондент

На воротах є табличка – просять автівки не залишати, адже тут в’їзд на будівельний майданчик. Але якщо заглянути під ворота, то замість будівельної техніки можна побачити низку елітних авто.

У 2006 році підприємець Андрій Гуляєв уклав договір із міськрадою. Він зобов’язався збудувати на цій ділянці, вартість якої складає понад 2 мільйони гривень, офісну будівлю. Але цього не сталося. Зараз прокуратура звернулася до суду із вимогою розірвати договір.

Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської області

Підприємець подовжував термін дозволу саме на будівництво. Але восени 2019 року цей термін закінчився і, згідно із законодавством, згідно із Земельним кодексом та Цивільним кодексом, у нього є певний проміжок часу на отримання подовження дозволу на будівництво. Він цього дозволу не отримав і це стало підставою для направлення позову.

Перше засідання у справі має відбутися 3 березня.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Листопад

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