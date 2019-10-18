Держава заплатить Портнову 7 млн: апеляційний суд залишив попереднє рішення без змін

Засідання тривало майже три години, проте судді ухвалили рішення менш як за пів години

Апеляційний суд Києва залишив чинним рішення Печерського суду про відшкодування збитків Андрію Портнову – ексзаступнику голови Адміністрації президента-втікача Януковича – за шкоду, завдану його репутації. Про це повідомляє "5 канал".

Йдеться про суму майже 7 мільйонів гривень. Засідання тривало приблизно три години, проте судді ухвалили рішення менш як за пів години. Державне казначейство, Міністерство юстиції, Міністерство закордонних справ, які представляли державу, просили скасувати рішення Печерського суду про відшкодування цих грошей. Пояснили це тим, що їхню вину не доведено, а завдані збитки не аргументовані. Водночас представниця Андрія Портнова заявила, що її підопічний таки зазнав фінансових збитків.

"Вважаємо, що позивачем не доведено причинного зв'язку між шкодою і протиправними діяннями державних органів. Також вважаємо, що розмір морального відшкодування завищений", – зауважила представниця Держказначейства Тетяна Тимофєєва.

"Незаконність дій Генпрокуратурою підтверджено рішенням Печерського суду від 2017 року, яким було також зафіксовано факт того, що Генпрокуратура направляла 03.03.2014 року уряду Канади невірогідну інформацію", – заявила представниця Портнова Олена Ісаєвська.

Источник: 5.ua

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