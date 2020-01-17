Держбюро розслідувань відкрило справу проти Труби – подробиці

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження щодо можливого розголошення даних досудового розслідування колишнім директором ДБР Романом Трубою і начальником прес-служби бюро Максимом Білоусенком.

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.

"За фактами, вказаними у вашому запиті слідчими Державного бюро розслідувань, на виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 02.10.2019 .... до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості та розпочате кримінальне провадження", - йдеться в ньому.

Раніше в суд надійшла скарга від заявниці, в якій вона поскаржилася на бездіяльність ДБР з розслідування можливого правопорушення Труби і Білоусенко.

Заявниця повідомила, що 17 вересня звернулася в ДБР про вчинення тоді ще в. о. начальника відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ Держбюро, вже колишнім директором бюро та іншими співробітниками ДБР кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 387 (розголошення даних досудового розслідування) Кримінального кодексу, але їй відмовили у відкритті кримінального провадження.

Разом з тим на початку жовтня суд задовольнив її скаргу і зобов'язав ДБР завести справу на Трубу і Білоусенко.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро розслідувати записи з можливою участю Труби.

Источник: ukranews.com

Автор: Елизавета Драбкина

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