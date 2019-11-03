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Держдеп США опублікує документи, пов'язані з Україною

Держдеп США опублікує документи, повязані з Україною

Туди ж будуть включені текстові повідомлення, листування в месенджерах, електронні листи і записи в календарі

Архів документів, пов'язаних із політикою адміністрації президента щодо України і адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані, погодився оприлюднити Держдепартамент США. Про таке повідомляє "НВ" із посиланням на The Hill.

Слід зазначити, що рішення було ухвалено у відповідь на позов американської правозахисної організації American Oversight, яка веде розслідування щодо адміністрації Трампа і стежить за дотриманням закону про свободу інформації.

Таким чином, Держдеп має надати організації листування між Джуліані і деякими радниками держсекретаря Майка Помпео, включаючи радника Держдепартаменту Ульріха Брехбуля і колишнього старшого радника держсекретаря Майкла Маккінлі.

Туди ж будуть включені текстові повідомлення, листування в месенджерах, електронні листи і записи в календарі.

Як повідомляв 5.UA, спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про запуск процедури імпічменту Дональда Трампа через імовірний тиск на президента України Володимира Зеленського під час скандальної телефонної розмови. Після розсекречення стенограми розмови комітет із розвідки Палати представників США опублікував скаргу співробітника американської розвідки, який першим вказав на можливі порушення з боку Трампа під час бесіди із Зеленським. Згідно з розшифровкою розмови, Трамп просив Зеленського відновити розслідування щодо компанії Burisma, з якою пов'язаний син Джо Байдена Хантер. Фактів прямого тиску на Зеленського в документі немає.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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