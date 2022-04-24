Держспецзв'язку попереджає про кібератаки на Великдень

Сьогодні одне з найважливіших свят року – Великдень. На жаль, через війну, яку розв’язала росія в Україні, не всі зможуть відзначити свято у родинному колі, разом із рідними та друзями. Тож багато хто отримуватиме вітання віртуально, через різноманітні месенджери або електронну пошту.

Держспецзв’язку застерігає: ворог може використати це для спроб здійснення нових кібератак. Як ми вже неодноразово бачили раніше, ворожі хакери зазвичай використовують актуальні та чутливі для українців теми, які найбільше «чіпляють».

Подбайте про те, щоб не стати жертвою кіберзловмисників.

Не переходьте за будь-якими посиланнями, отриманими від незнайомців. Не відкривайте вкладених файлів, надісланих у листах із невідомих адрес. Навіть якщо на перший погляд здається, що це звичайні вітальні листівки чи святкове відео.

Із обережністю ставтеся і до подібних повідомлень, надісланих від знайомих. Навіть ваші близькі можуть не знати, що ненавмисно розповсюджують шкідливе посилання чи вкладення. Або ж їхній акаунт може бути зламаний кіберзловмисниками.

Самі не розповсюджуйте сумнівної інформації, отриманої з невідомих джерел.

Слідкуйте, щоб ваші акаунти в соцмережах були максимально захищені. Налаштуйте двоетапну перевірку при вході. Це убезпечить вас від спроби злому.

Із осторогою ставтеся до розсилань з обіцянками грошових виплат або іншої «допомоги до свят». Перевіряйте таку інформацію на офіційних джерелах.

Нагадаємо: правоохоронці також закликають вірян бути особливо пильними під час відвідування богослужінь на Великдень – ворог може влаштувати провокації. Людям рекомендують утриматися від масових скупчень у культових спорудах.

В Госспецсвязи назвали 5 хакерских группировок, наиболее часто атакующих Украину

В первом квартале 2022 года правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, зарегистрировала 802 кибератаки. Год назад за соответствующий период было зарегистрировано 362 кибератаки.

В пятерку группировок, осуществивших больше всего кибератак на критическую информационную инфраструктуру Украины, вошли хакеры, деятельность которых связывают со страной-агрессором или соучастником войны против нашего государства – беларусью:

1. UAC-0010 aka Armageddon (GammaLoad, GammaDrop, HarvesterX): APT (advanced persistent threat)-группировка ФСБ рф.

2. UAC-0041 (AgentTesla, XLoader): хактивисты с рф.

3. UAC-0056 (Pandora hVNC, RemoteUtilities, GrimPlant, GraphSteel): хактивисты-кибершпионы с рф.

4. UAC-0051 aka UNC1151: APT-группировка, которую связывают со спецслужбами сб.

5. UAC-0028 aka APT28: APT-группировка, которую связывают с ГРУ рф.

Высокой активностью отличаются группировки UAC-0041 и UAC-0056, которые международное сообщество связывает с активистами из россии. Они эксплуатируют актуальные военные темы. Скорее всего, данными с группировкой делится российская разведка.

Источник: internetua.com

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