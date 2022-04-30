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Деталі розстрілу автобусів волонтерів, які їхали у Попасну для евакуації

Деталі розстрілу автобусів волонтерів, які їхали у Попасну для евакуації

Голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай повідомив:

● За словами одного з тих, хто був у першому автобусі біля Попасної ворожа ДРГ намагалася розстріляти його, підірвавши з гранатомета.

● Перший постріл був повз нього, а другим уже потрапили в задню частину автобуса.

● На його пошуки відправляли вже кілька груп. Він справді розстріляний. Усередині кров, але тіл немає. З другим автобусом, який віз до Попасного гуманітарний вантаж і мав звідти забрати людей, взагалі немає зв'язку.

● Сергій Гайдай відзначає, що на автобусах великими літерами було написано «Шкільний» і вони здійснювали регулярні перевезення гуманітарного вантажу до Попасної, звідки потім забирали людей в евакуацію.

https://t.me/spravdi/6868

Новости портала «Весь Харьков»

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