Девушка, на которую рухнул забор на Салтовке, находится в реанимации

Громкий грохот накануне прервал рабочую смену продавщицы Тамары. Женщина торгует на рынке. И хотя ее рабочее место находится примерно в десятке метров от строительства, говорит: не на шутку перепугалась.

Тамара Васильевна, очевидица

Я даже вообще, я тогда просто удивилась, что этот самый, что ж оно там грохнуло, «шо» это. И всё. Пылюка «пишла». И, этот самый… пыль всё время шла. Там этот кран - вот этот… а потом «Грох!» и пылюка «пишла»

Металлический забор завалил строительный мусор. Он своим весом сбил молодую девушку, которая как раз проходила мимо. На этой огороженной территории уже длительное время тяжелая техника осуществляет строительные работы.

Накануне днем экскаватором проводили работы по демонтажу одного из зданий. Внезапно огромные кирпичи засыпали одну из секций металлического забора. Он установлен рядом с пешеходной дорожкой и трамвайной остановкой.

На строительстве сегодня пусто. Экскаватор, которым, вероятно, проводили демонтаж здания, стоит на территории строительной площадки.

Между тем в следственном управлении Нацполиции говорят: мужчина, который работал на нем, отстранен от работы. Полицию он заверил, что к работе приступил за день до события.

Александр Свиридов, зам.нач.отд. следственного управления ГУНП в Харьк.обл.

8 серпня 19-го року до поліції надійшло повідомлення про те, що за адресою Героїв Праці, 11 біля будівельного майданчику на дівчину при проведенні будівельних робіт, на дівчину впав паркан. На даний час дівчина знаходиться в лікарні. Проведена операція. На час, коли її госпіталізували, була непритомною

По информации правоохранителей, девушке 19 лет. Она вместе с подругой приехала в Харьков из Дергачей. Девушки планировали приобрести вещи в одном из торговых центров. С шопинга возвращались дорогой возле рынка. Рядом с ним тогда кипела работа. Сейчас, после операции, девушка находится в реанимации. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму.

Александр Свиридов, зам.нач.отд. следственного управления ГУНП в Харьк.обл.

Слідчим відділом Київського відділу поліції було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 272 Кримінального кодексу України та зараз проводяться всі слідчі дії і призначається експертиза

Если в дальнейшем будет установлено, что во время выполнения работ повышенной опасности нарушались правила безопасности, виновнику грозит ограничение свободы на срок до 5-ти или лишение свободы - до 8-ми лет с ограничением права занимать определенные должности.

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