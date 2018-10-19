Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:24
Просмотров: 196

Девушка не смогла пройти алкотест из-за больших губ (фото)

В Великобритании участница "Экс на пляже" не смогла пройти алкотест из-за слишком больших губ.

Девушка не смогла пройти алкотест из-за больших губ (фото)

Магистратский суд Манчестера запретил Скарлетт Харрисон водить машину в ближайшие 16 месяцев и оштрафовал ее на 310 фунтов стерлингов. 20-летняя участница "Ex on the Beach" (британский аналог нашего "Экс на пляже") водила машину в нетрезвом виде, пишет "Metro".

Девушка не смогла пройти алкотест из-за больших губ (фото)

Девушку из британского города Манчестер задержали 20 июля, около железнодорожной станции Пикадилли. До поездки она отдыхала с другом, молодые люди выпили, пишет "Mirror". Ее поведение выходило за пределы нормального, поэтому Харрисон отвезли в участок.

В полиции ее попросили пройти алкотест. Харрисон четыре раза пыталась обхватить трубочку губами, но ей мешали коллагеновые импланты.

"У меня слишком большие губы", - оправдалась блондинка и прекратила попытки.

В суде Харрисон заявила, что не считает себя виноватой, а образец дыхания не смогла сдать по медицинским причинам. Спустя некоторое время девушка признала свою вину. Ей вынесли вердикт и пригласили на курсы для пьющих водителей. После этого Харрисон продала свой белый минивэн.

Девушка не смогла пройти алкотест из-за больших губ (фото)

Девушка не смогла пройти алкотест из-за больших губ (фото)

Девушка не смогла пройти алкотест из-за больших губ (фото)

Девушка не смогла пройти алкотест из-за больших губ (фото)

Девушка не смогла пройти алкотест из-за больших губ (фото)

Девушка не смогла пройти алкотест из-за больших губ (фото)

Девушка не смогла пройти алкотест из-за больших губ (фото)

Девушка не смогла пройти алкотест из-за больших губ (фото)

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Пугачева и Галкин разводятся? На кого Максим променял Аллу? (фото, видео)
09.10.2018 11:45    978
Тайна скандальной эротической картины 19 века Гюстава Курбе "Происхождение мира" раскрыта
28.09.2018 10:37    640
МИД Украины Павел Климкин задремал во время выступления Порошенко в ООН (видео)
27.09.2018 15:40    306
Улыбающийся геккон взорвал интернет (видео)
27.09.2018 13:13    370
12-летние девочки рекламировали нижнее белье в образе парижских куртизанок (фото)
27.09.2018 11:50    725
Неудержимые: во время секса пара провалилась с 3-го этажа в подвал
26.09.2018 11:44    972
Вероника Дидусенко победила в конкурсе Мисс Украина 2018. Что известно о девушке? (фото)
21.09.2018 15:00    486
Голая девушка легла прямо на проезжей части (видео)
21.09.2018 14:31    936
Украинский полицейский настолько суров, что брызгает слезоточивым газом себе в лицо (фото-факт)
18.09.2018 13:00    376
Обнаженные студенты Кембриджа снялись в фотосессии
16.09.2018 00:02    780
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 