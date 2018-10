Девушка не смогла пройти алкотест из-за больших губ (фото)

В Великобритании участница "Экс на пляже" не смогла пройти алкотест из-за слишком больших губ.

Магистратский суд Манчестера запретил Скарлетт Харрисон водить машину в ближайшие 16 месяцев и оштрафовал ее на 310 фунтов стерлингов. 20-летняя участница "Ex on the Beach" (британский аналог нашего "Экс на пляже") водила машину в нетрезвом виде, пишет "Metro".

Девушку из британского города Манчестер задержали 20 июля, около железнодорожной станции Пикадилли. До поездки она отдыхала с другом, молодые люди выпили, пишет "Mirror". Ее поведение выходило за пределы нормального, поэтому Харрисон отвезли в участок.

В полиции ее попросили пройти алкотест. Харрисон четыре раза пыталась обхватить трубочку губами, но ей мешали коллагеновые импланты.

"У меня слишком большие губы", - оправдалась блондинка и прекратила попытки.

В суде Харрисон заявила, что не считает себя виноватой, а образец дыхания не смогла сдать по медицинским причинам. Спустя некоторое время девушка признала свою вину. Ей вынесли вердикт и пригласили на курсы для пьющих водителей. После этого Харрисон продала свой белый минивэн.

