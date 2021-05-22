Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:05
Просмотров: 86

ДФС провела обшуки в КП «Київтеплоенерго» за підозрою у заволодінні бюджетними коштами

ДФС провела обшуки в КП «Київтеплоенерго» за підозрою у заволодінні бюджетними коштами

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури, викрили службових осіб одного із товариств м. Києва та Комунального підприємства КМДА «Київтеплоенерго» у заволодінні бюджетними коштами.

Податкова міліція ДФС встановила, що одне із підприємств столиці ставало постійним переможцем тендерних торгів у Комунального підприємства виконавчого органу Київради «Київтеплоенерго» щодо виконання будівельно-монтажних і ремонтних робіт на загальну суму понад 260 млн грн.

Згаданий СГД всі роботи виконував власними силами, не в повному обсязі та із використанням завищення вартості робіт та матеріалів. При виконанні тендерів здійснювалося оформлення виконання субпідрядних робіт та оформлення постачання товарів від підприємств як реального сектору економіки так і підприємств з ознаками ризиковості без фактичного їх виконання або постачання матеріалів.

Загальна сума придбаних субпідрядних робіт у підприємств з ознаками «ризиковості» та «фіктивності», які товариство відобразило в документації, становить близько 20 млн грн. Дані підприємства за податковими адресами не знаходяться, мають негативний стан, низьке податкове навантаження, на балансі підприємств відсутні будь-які активи, не мають власних або орендованих складських приміщень, не мають найманих працівників, відсутні трудові та виробничі потужності. Зазначені факти можуть свідчити про те, що вартість виконання робіт є значно завищена порівняно з реальними затратами.

Крім цього, у схемах наявні факти придбання паливно-мастильних матеріалів, оренда техніки на загальну суму понад 16 млн грн., при цьому орендована техніка відсутня, реалізація придбаного пального також відсутня.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що службові особи вищезгаданого товариства та Комунального підприємства «Київтеплоенерго» завищували вартість будівельно-монтажних робіт з реконструкції та ремонту теплових мереж по об’єктах і житлових будинках та в подальшому перераховували кошти за безтоварні операції, заволоділи бюджетними коштами, що призвело до вчинення тяжкого злочину, що кваліфікується ч.3 ст. 191 КК України та до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів на суму понад 10 млн грн.

Триває досудове розслідування.

Источник: sfs.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

"Справа Приватбанку": в антикорупційній прокуратурі розповіли, чому з Яценка зняли браслет
Сегодня 09:10    51
У Шевченківській громаді «переоцінили» ремонт школи на 180 тисяч гривень
Сегодня 08:26    86
Голова НАЗК закликав Президента ветувати новий закон, що вносить зміни до порядку декларування: у комплексі нові норми дозволять легалізувати незаконні активи
21.05.2021 09:06    242
ДФС викрили масштабне ухилення від сплати податків на суму понад 41 млн гривень в рамках давальницької схеми на ОПЗ
21.05.2021 07:53    199
Співробітники ГУ ДФС в Житомирській області припинили існування злочинної схеми по заволодінню бюджетними коштами через держзакупівлі Міноборони
20.05.2021 09:55    284
Щодо викриття на хабарі співробітника ГУ ДФС у Харківській області
20.05.2021 08:51    261
СБУ викрила посадовців Держприкордонслужби на хабарництві: за гроші «допомагали» завозити євробляхи в Україну (відео)
20.05.2021 08:06    247
СБУ викрила масштабну схему контрабанди пального в Україну: незаконно імпортовано продукції на понад 100 млн грн
19.05.2021 09:42    275
СБУ заблокувала діяльність підпільного нафтопереробного заводу: вилучено контрафактної продукції на 5,7 млн грн
18.05.2021 10:14    293
В Маріуполі виявили контрафактних цигарок на 8 млн грн
18.05.2021 07:44    253
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 