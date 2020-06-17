Диалога не будет: КНДР взорвала здание, где находился межкорейский офис связи

КНДР взорвала здание, где находился межкорейский офис связи в Кэсоне, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники, пишет Телеграм-канал «Раньше всех».

Министерство Объединения Южной Кореи подтвердило информацию.

Ранее, КНДР в одностороннем порядке уведомила Сеул, что ее сотрудники покидают межкорейский офис связи, который был открыт в Кэсоне полгода назад. Хотя Пхеньян разрешил южнокорейцам продолжать оставаться в здании, но в Сеуле опасаются, что это негативно скажется на процессе межкорейского диалога и сотрудничества.

Ситуация обострилась после того, как Пхеньян угрожал разорвать межкорейские связи и принять ответные меры в отношении листовок, в которых содержатся сообщения с критикой лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, включая нарушения прав человека.

Источник: sprotyv.info

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