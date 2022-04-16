Дилемма российского командования – потери ВС РФ в «битве» за Донбасс обезоружат армию России

Пенсионеры в трениках с лампасами продолжают сохранять намерение провести большую битву на Донбассе, но не смотря на это у них проснулось логическое мышление.

Они понимают, чего эта битва им будет стоить.

Согласно предварительным подсчётам в битве за Донбасс ВС РФ могут потерять в течение месяца до 10 тыс. личного состава убитыми и от 30 до 50 тыс раненными.

Если вначале полномасштабного вторжения российское командование в склонной ему манере не обращало внимания на человеческие потери своих войск, то после поражения под Киевом – да. Ведь, как выяснилось, у «второй» армии мира не оказалось резервов для экстренной компенсации потерь. Более того, для битвы за Донбасс она будет использовать не свежие силы, а потасканные физически, морально и психологически, вместо того, чтобы отправить их на ротацию, залечивать ПТС бояркой.

В свою очередь свежие силы будут собой представлять, даже по российским меркам, не второй сорт войск, а нечто похуже. Речь идёт о 5-й общевойсковой армии ВВО ВС РФ.

Что же до техники, то вероятные потери будущей битвы оцениваются не менее чем в 2 тыс единиц техники в течение месяца активных боевых действий. Среди ожидаемых потерь оценочно до 300 танков, не менее 1 тысячи ББМ разных типов, не менее 500 единиц автотранспорта и до 200 единиц артиллерии разного типа.

Отдельной графой идёт авиация. Оценочно, российская армия в этой битве может лишится до 50 единиц боевых самолётов и до 100 ударных и многофункциональных вертолётов.

А теперь самое главное. Командование ВС РФ не уверено, что по результатам первоначальных наступательных действий в рамках этой «битвы», которая всё больше напоминает бойню, им удастся удержать занятые территории.

Более того, в МО РФ сомневаются и в том, что с началом этой «битвы» они смогут полноценно удерживать занятые ранее территории на юге Украины, в первую очередь – Херсонскую область.

То есть, грубо говоря, а ради чего всё это?

В аналитике военного ведомства РФ стал просматриваться здравый смысл и рациональный подход к планированию. Ведь и вправду, по итогам этой битвы, суммарно с предыдущими потерями, Россия лишится, например, 50% своего только танкового парка. Отмечу, 50% более-менее осовремененного, модернизированного парка. То есть, сражаясь за то, что по итогу не удастся удержать, Россия себя ослабит в разы!

Как бы в итоге не получилось так, что на 9 мая Путина на Красной площади в Москве радовать будут уже не «Арматы» и Т-72Б3, а Т-55.

Источник: site.ua

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