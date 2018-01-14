Дипломаты благодаря переговорам с боевиками освободили украинского доктора в Ливии

Украинского врача, который работал в Ливии и был похищен несколько дней назад, освободили.

"13 января 2017 в Ливии был освобожден украинский врач, который работал по частному контракту в городе Себга и был похищен несколько дней назад одним из многочисленных вооруженных группировок. Освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с главарями местных племен", - говорится в сообщении МИД Украины.

Посольство Украины в очередной раз призвало всех граждан Украины, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию, поскольку в условиях сложной ситуации безопасности в этой стране урегулирования подобных вопросов дипломатическими путями крайне проблематичны.

Источник: sprotyv.info

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