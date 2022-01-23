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Директор лесхоза насмерть сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

Директор лесхоза насмерть сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

В результате полученных травм девочка скончалась в больнице.

При этом директор лесхоза в Ивано-Франковской области мог бы остановиться, вызвать «скорую» и, возможно, спасти ребенка. Об этом сообщили в ГБР.

Директор задержан, открыто уголовное дело.

Смертельное ДТП с участием чиновника произошло вечером 20 января в селе Лоево Надворнянского района Ивано-Франковской области.

Директор лесхоза насмерть сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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Темы: дтп, харьков

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