Disney закрила російський сайт і сторінки у соцмережах

Американська компанія The Walt Disney Company зробила ще один крок з виходу з російського ринку – вона видалила російські сайти та сторінки у соцмережах, повідомляє Championat із посиланням на спостереження спільнот у соцмережах.

Компанія видалила сайти disney.ru і kanal.disney.ru – під час переходу на них пропонується обрати свою країну з переліку. Disney видалила Росію з переліку країн-партнерів і видалила сторінки у місцевих соцмережах VK й "Одноклассники", а також у Twitter.

З YouTube-каналів російських підрозділів Disney "Анимационные сериалы", "Доброе утро с Микки" та "Короткая анимация" видалено усі відео, окрім записів трансляцій. Відео також видалені з російських YouTube-каналів Disney та StarWars. Американська компанія припинила подовження ліцензій на свій контент усім російським стримінговим платформам.

Джерело: tech.liga.net

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