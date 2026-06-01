Дитячі табори для потреб армії рф

російські окупанти продовжують використовувати українських дітей на тимчасово окупованих територіях для підтримки власної армії. Чергову подібну акцію загарбники провели в Бердянську на базі дитячого центру «Красная Гвоздика», де до пропагандистських заходів залучили понад 200 дітей.

Як окупанти використовують дитячі табори:

▶️Під час акції «День Первых» діти виготовляли так званий «сухий душ» та інші речі для потреб підрозділів зс рф.

▶️Таку діяльність окупаційна влада подає як «волонтерство» та «патріотичне виховання».

▶️Через подібні заходи дітям нав'язують позитивне ставлення до російської армії та війни.

▶️Дитячі табори дедалі частіше використовуються як майданчики для пропаганди та мілітаризації молоді.

Особливий цинізм ситуації полягає в тому, що для цього використовуються саме дитячі оздоровчі заклади. Місця, які мали б забезпечувати відпочинок, розвиток і безпеку дітей, окупанти перетворюють на інструмент підготовки лояльного до армії рф покоління.

