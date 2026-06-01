Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:20
Просмотров: 94

Дитячі табори для потреб армії рф

Дитячі табори для потреб армії рф

російські окупанти продовжують використовувати українських дітей на тимчасово окупованих територіях для підтримки власної армії. Чергову подібну акцію загарбники провели в Бердянську на базі дитячого центру «Красная Гвоздика», де до пропагандистських заходів залучили понад 200 дітей.

Як окупанти використовують дитячі табори:

▶️Під час акції «День Первых» діти виготовляли так званий «сухий душ» та інші речі для потреб підрозділів зс рф.

▶️Таку діяльність окупаційна влада подає як «волонтерство» та «патріотичне виховання».

▶️Через подібні заходи дітям нав'язують позитивне ставлення до російської армії та війни.

▶️Дитячі табори дедалі частіше використовуються як майданчики для пропаганди та мілітаризації молоді.

Особливий цинізм ситуації полягає в тому, що для цього використовуються саме дитячі оздоровчі заклади. Місця, які мали б забезпечувати відпочинок, розвиток і безпеку дітей, окупанти перетворюють на інструмент підготовки лояльного до армії рф покоління.

▶️Детальніше про те, як росія використовує дитячі табори на ТОТ для підтримки власної армії — читайте за посиланням (https://sprotyv.org.ua/dytiachi-tabory-dlia-potreb-armii-rf/).

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8603

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Бережна: У 2026 році фінансування культури зросло на майже 40%
Сегодня 11:11    68
Ідеологічний зашморг: росія посилює тиск на населення ТОТ
Сегодня 10:50    76
Від планування до штурму: як гартується бойова майстерність прикордонного підрозділу «Щит» (ВІДЕО)
Сегодня 10:29    66
В Україні будують 113 підземних шкіл: у МОН розповіли, коли вони будуть готові
Сегодня 10:09    76
Компанія відсудила у "Гарантованого покупця" борг за "зелену" електроенергію
Сегодня 09:59    95
Казахстан та Китай знову планують залишити росію «за бортом»
Сегодня 09:42    97
ЄС хоче заморозити стелю на нафту рф, щоб вона не злетіла через Іран
Сегодня 09:33    89
Програміст відстежує літаки багатіїв, щоб помітити “кінець світу” раніше за інших
Сегодня 09:26    107
Уряд дозволив оборонним підприємствам орендувати держмайно без аукціонів
Сегодня 09:19    85
Не дочекалися цілі: прикордонники бригади «Форпост» знищують ворожі дрони-«ждуни (ВІДЕО)
Сегодня 09:12    102
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 