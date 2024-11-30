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Дивне рішення судді Київського окружного адмінсуду

Дивне рішення судді Київського окружного адмінсуду

Суддя Київського окружного адмінсуду Ганна Панова з невідомих причин ухвалила рішення розглядати справу ексзаступника директора НАБУ Гізо Углави щодо поновлення на посаді у закритому режимі — Центр протидії корупції.

«Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) надала суду матеріали службового розслідування та дисциплінарного провадження щодо Углави, на підставі яких його і було звільнено. Оскільки САП здійснює процесуальне керівництво у справі щодо зливу інформації у справі «Великого будівництва», вона і володіє цими матеріалами.

Через те що ці відомості становлять таємницю досудового розслідування, то САП вимагала розглядати їх в закритому судовому засіданні», — заявили у ЦПК.

У Центрі протидії корупції наголосили, що ні представники Гізо Углави, ні представники НАБУ не наполягали на тому, щоб справа повністю розглядалась в закритому режимі. Останні зазначали, що засідання можна закрити лише в частині дослідження цих доказів.

Нагадаємо, директор НАБУ Семен Кривонос звільнив свого першого заступника Гізо Углаву через вчинення дисциплінарного проступку. Йдеться про тиск на детектива, який повідомив про ймовірний витік інформації у справі НАБУ щодо корупційних схем «Великого будівництва» на користь фігуранта цієї справи Юрія Голика.

Джерело: https://t.me/znua_live/179030

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