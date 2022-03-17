“Джерело нейтронів” УФТІ у підкритичному стані

“Джерело нейтронів” переведено в підкритичний стан: попереджають про небезпеку.

За інформацією експлуатуючої організації Національно наукового центру “Харківського фізико-технічного Інституту” бойові дії, які тривають в районі П’ятихатки міста Харків призвели до ушкоджень ліній електропостачання.

Відтак, наразі прийнято рішення щодо припинення електроживлення ядерної установки “Джерело нейтронів”, інформує Держатомрегулювання.

За інформацією Держатомрегулювання, оперативний персонал контролює стан ядерної установки “Джерело нейтронів”, утім, вона переведена в глибокий підкритичний стан.

Зовнішнє електропостачання ЯПУ “Джерело нейтронів” відсутнє. Наразі радіаційна обстановка на майданчику в межах норми.

Персонал продовжує впровадження заходів з усунення наслідків останніх бойових дій та підтримання у працездатному стані обладнання ядерної установки. Проте відновлювальні роботи ускладнені через ведення бойових дій та небезпеку нових бомбардувань.

Агентство Телевидения Новости