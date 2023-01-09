Джеремі Реннер, якого переїхав снігоприбирач, відсвяткував день народження в лікарні

Зірка «Месників» Джеремі Реннер опублікував нове фото з лікарні – цього разу із членами родини та командою лікарів. Голлівудський актор відзначає день народження – йому виповнилося 52 роки.

Нагадаємо, Реннер опинився в лікарні після нещасного випадку – 1 січня актор отримав серйозні травми. Актор володіє нерухомістю на озері Тахо в горах Сьєрра-Невада. Цю місцевість перед новорічними святами буквально замело снігом. Трагедія сталася, коли він розчищав дорогу недалеко від свого будинку в Тахо, щоб його сім'я могла поїхати після сильного передновогоднього снігового шторму.

Ренер підігнав до засипаного снігом автомобіля свою снігоприбиральну машину марки PistenBully – вона важить майже 6,5 тонни. Після прибирання він вийшов із неї, щоб поговорити із родичем. Але, зауваживши, що снігоприбиральна техніка почала скочуватися зі схилу, актор спробував на ходу застрибнути в кабіну, щоб зупинити її. На жаль, Джеремі потрапив під гусениці. Актора гелікоптером забрали в лікарню. Якийсь час вішн знаходився в критичному стані.

Згодом актор прийшов в себе і виклав фото з лікарні, яке зібрало 7,5 млн вподобайок: «Спасибо всім за теплі слова. Зараз я дуже слабкий, щоб багато писати. Но я посилаю любов всім вам».

Джеремі Реннер відомий за роллю Клінта Бартона в серії фільмів про супергероїв «Месники». На його рахунку понад 50 ролей, у тому числі у фільмах «S.W.A.T.: Спецназ міста ангелів» (2013 рік), «Як боягузливий Роберт Форд убив Джессі Джеймса» (2007), «28 тижнів по тому» (2007), «Місія нездійсненна: Протокол Фантом» (2011), «Еволюція Борна» (2012), «Прибуття» (2016), «Вітрова річка» (2016). Був двічі номінований на «Оскар» – за фільми «Володар бурі» (2008) та «Місто злодіїв» (2010).

Джерело: scotch.glavcom.ua

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