Джонсон і Столтенберґ заявили про «найнебезпечніший момент» на тлі нарощування Росією військ

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон 10 лютого виступав у Брюсселі на спільній пресконференції з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенберґом

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив, що нарощування Росією військових сил поблизу України, в якому Захід вбачає підготовку до можливого вторгнення, спричинило найсерйознішу безпекову кризу в Європі за останні десятиліття. Заява пролунала в той час, як Москва розпочала спільні військові навчання в Білорусі за участю понад 30 тисяч військовослужбовців.

Джонсон 10 лютого виступав у Брюсселі на спільній пресконференції з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, у цей час британська дипломатка Ліз Трасс зустрілася з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у російській столиці, де вона закликала Москву вивести свої війська, щоб показати, що вона справді зацікавлена в дипломатії.

«Це, мабуть, найнебезпечніший момент, я б сказав, для наступних кількох днів, у найбільшій безпековій кризі, з якою стикалася Європа за десятиліття, і ми повинні це виправити. Я думаю, що поєднання санкцій і військової рішучості, плюс дипломатія – це те, що потрібно», – сказав Джонсон.

Європейські лідери та високопоставлені дипломати здійснюють поїздки по всьому континенту в пошуку шляхів подолання напруженості в кризі довкола України.

Столтенберґ також заявив, що Європа зіткнулася з «небезпечним моментом». «Кількість російських військ збільшується. Час для попередження про можливий наступ скорочується... НАТО не є загрозою для Росії, але ми повинні бути готові до найгіршого, залишаючись твердо відданими пошуку політичного рішення», – сказав він.

У Москві міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила своєму російському колезі Сергію Лаврову, що «дуже загрозливу позицію» Росії слід змінити і відвести війська від кордону з Україною.

«Я не бачу жодної іншої причини для розміщення 100 000 військових на кордоні з Україною, окрім того, щоб погрожувати Україні, і якщо Росія серйозно ставиться до дипломатії, їй потрібно перемістити ці війська і відмовитися від погроз», – сказала Трасс на пресконференції в Москві після переговорів із Лавровим.

«Міністр Лавров сказав мені сьогодні, що Росія не планує вторгнення в Україну, але ми повинні бачити, як ці слова супроводжуються діями, і ми повинні бачити, як війська і техніка, розміщені на кордоні з Україною, переміщуються в інше місце, тому що зараз вони перебувають на дуже загрозливих позиціях», – сказала вона.

Лавров, у свою чергу, заявив, що Росія відкидає «ультиматуми і погрози» і що її інтереси потрібно враховувати й поважати для деескалації кризи.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.

Источник: radiosvoboda.org

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