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Джордж Буш порадовался, что выжил после встречи с Пригожиным
Экс-президент США рассказал журналистам, что недавно увидел фотографию с семейного обеда с Владимиром Путиным на саммите G8 в 2006 году. На ней рядом с американским лидером стоял будущий основатель ЧВК «Вагнер».
Буш признался, что не помнит эту личную встречу с Пригожиным.
«Что меня шокирует, так это то, что на днях я увидел фотографию с саммита G8 в Санкт-Петербурге, где он был парнем, который подавал мне еду. Всё, что я знаю, это то, что я выжил», — сказал Джордж Буш.
Джерело: https://t.me/c/1059135528/59659