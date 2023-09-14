Джордж Буш порадовался, что выжил после встречи с Пригожиным

Экс-президент США рассказал журналистам, что недавно увидел фотографию с семейного обеда с Владимиром Путиным на саммите G8 в 2006 году. На ней рядом с американским лидером стоял будущий основатель ЧВК «Вагнер».

Буш признался, что не помнит эту личную встречу с Пригожиным.

«Что меня шокирует, так это то, что на днях я увидел фотографию с саммита G8 в Санкт-Петербурге, где он был парнем, который подавал мне еду. Всё, что я знаю, это то, что я выжил», — сказал Джордж Буш.

Джерело: https://t.me/c/1059135528/59659

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