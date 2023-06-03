Для окупаційних військ росії діти України стали фактично військовим трофеєм

Кіднепінг та депортація неповнолітніх громадян України стоїть у переліку тяжких вчинених державою-агресором злочинів.

За примусове вивезення дітей з тимчасово окупованих територій України до росії Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт кремлівського диктатора владіміра путіна та так званої уповноваженої з прав дитини в росії марії львової-бєлової.

Аби приховати свої тяжкі воєнні злочини, московити активно використовують тему дітей для ведення інформаційної війни.

Фахівці Центру протидії дезінформації РНБО України дослідили вектори й цілі таких ворожих кампаній та презентували результати об’ємного аналізу понад 40 тисяч повідомлень у соціальних мережах, а також моніторингу українських, російських та інших іноземних ЗМІ у період з лютого 2022 по травень 2023 року.

Відповідно до результатів вказаного дослідження ЦПД, ворог зосереджує пропагандистські зусилля на просуванні трьох основних наративів, а саме:

● “Рай” для дітей ― це росія”;

● “Україні байдуже на власних дітей”;

● “Захід використовує дітей у власних цілях”.

Дезінформаційні кампанії з використанням теми депортованих українських дітей націлені на:

1) демонізацію Сил безпеки та оборони України;

2) дискредитацію військово-політичне керівництво України;

3) створення негативного уявлення про Україну у світової спільноти.

Для досягнення своїх цілей росія застосовує широкий набір інструментів для поширення пропаганди, використовуючи в тому числі свої дипломатичні представництва.

Проілюстроване прикладами детальне дослідження Центру протидії дезінформації РНБО України можна переглянути за посиланням

У свою чергу Головне управління розвідки Міністерства оборони України нагадує, що кожен вчинений росіянами воєнний злочин не залишиться без справедливого покарання.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»