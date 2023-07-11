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Для разминирования тралом применять частично поврежденные танки

Для разминирования тралом применять частично поврежденные танки

Кстати очень даже неплохое решение, для разминирования тралом применять тяжело-бронированную технику - танки, которые получили повреждения лишающие их основного функционала, но остающиеся на ходу.

Например, разрыв ствола или повреждение башни требующие долговременного ремонта.

При этом, из-за загруженности мастерских, следует боевой машине ожидать в очереди. А зачем ожидать, если можно использовать в новой ипостаси?

Например, в районе Бахмута весьма эффективно использовался Т-64, как эвакуационно-транспортное средство.

Такая себе вторая жизнь, без реанимации.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/19579

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