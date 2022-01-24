Під головуванням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова відбулося засідання Національного координаційного центру кібербезпеки

Відкриваючи засідання, Секретар РНБО України наголосивна важливості злагодженої спільної роботи усіх суб’єктів забезпечення кібербезпеки для протидії актуальним загрозам. “Для РФ сьогодні внутрішня дестабілізація нашої країни – питання номер один, і кіберагресія тут є одним з ключових інструментів. Для ефективного відбиття цієї агресії важливою є спільна систематизована робота всіх державних структур”, – зазначив Секретар РНБО України.

Також Олексій Данілов висловився за необхідність удосконалення нормативно-правового регулювання захисту державних інформаційних ресурсів та співпраці з провайдерами інформаційно-комунікаційних послуг.

Источник: gur.gov.ua

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