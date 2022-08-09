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Для скандального звіту Amnesty International люди свідчили під тиском

Для скандального звіту Amnesty International люди свідчили під тиском

Організація використовувала для підготовки звіту про війну в Україні свідчення людей, що перебували у фільтраційних таборах та тюрмах на тимчасово окупованих територіях.

За інформацією Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інколи "правильне" інтерв'ю було єдиним шансом пройти фільтрацію та виїхати за межі окупованих територій. Окрім того, зібрані журналістами та найманими волонтерами матеріали проходили перевірку адміністрацією закладів та, в окремих випадках, співробітниками фсб РФ.

За даними американських ЗМІ, після звіту по ЗСУ, добровільні внески на фінансування Amnesty International скоротились більш, аніж удвічі. І якщо Кремль не візьме на повне утримання цю брехливу структуру, вона може безславно закінчити своє існування.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/16205

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