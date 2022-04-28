«Для забезпечення зайнятості населення» - у «ПМР» оголосили воєнні збори

Невизнана «Придністровська молдавська республіка» посилює свою армію. В листі «Міністерства оборони ПМР» до голів місцевих адміністрацій розкривається інформація щодо проведення призову громадян на «спеціальні збори». Зазначається, що мета зборів – «забезпечення 100% укомплектованості особистого складу Миротворчого контингенту Придністровської молдавської республіки, а також забезпечення зайнятістю працездатного населення республіки».

Брати участь у зборах можуть чоловіки до 55 років, яким гарантується «грошове і речове забезпечення, проживання і харчування». Грошове забезпечення непрацюючих громадян обіцяють від 2800 «рублів ПМР». Самі збори триватимуть 90 днів.

Попри формальну добровільність участі у зборах, є інформація, що призов носитиме примусовий характер.

Прикметно, що лист датовано 21 квітня. Тобто, до початку останніх російських провокацій на території «ПМР». Це нагадує події в так званих «ЛНР/ДНР» напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Источник: gur.gov.ua

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