До 24 серпня УПЦ МП має усунути з РПЦ афіліацію, тобто, всі юридичні звʼязки

Про це пише Державна служба з етнополітики та свободи совісті

«Припис полягає в тому, що Київська митрополія повинна забезпечити вихід УПЦ зі складу РПЦ. Припис не вимагає від УПЦ зрадити православ’я, змінити якісь віроповчальні положення, змінити мову богослужіння, змінити календар, чи стати частиною іншої православної церкви. Все, що вимагається — це вийти зі складу РПЦ і надати відповідні рішення статутних органів УПЦ», — так заявив керівник ДЕСС Віктор Єланський.

«Якщо впродовж цих 30 днів [до 24 серпня] не буде виконано припис та не буде звернення щодо надання додаткових 60 днів, то ДЕСС зможе звернутися до суду з позовом про припинення Київської митрополії. Це означає, що Київська митрополія втратить статус юридичної особи та втратить правосуб'єктність», - так коментує ДЕСС.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/78909

